Polizei Mönchengladbach sucht Mädchen : 13-Jährige seit Freitag vermisst gemeldet

Mönchengladbach Das Mädchen ist schon häufiger von zu Hause weggelaufen. Zuletzt wurde sie in Essen aufgegriffen.

Die 13-jährige Yaren Ö. aus Mönchengladbach wird vermisst. Sie ist am Freitag, 30. Oktober, gegen 13 Uhr von zu Hause weggelaufen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Yaren ist 1,50 Meter groß. Sie trug am Freitag eine schwarze, eng anliegende Hose, eine schwarze Kapuzenjacke und schwarz-weiße Nike-Turnschuhe. Yaren war letztmalig vom 28. September bis 17. Oktober verschwunden und konnte von ihrer Mutter in Essen am Hauptbahnhof aufgegriffen werden. Laut Polizei hält sie sich möglicherweise dort erneut auf. Im Freundeskreis nennt sich Yaren „Alma“. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02161 290.