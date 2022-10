Öffentlichkeitsfahndung in Mönchengladbach : 13-jährige Lara wird vermisst

Öffentlichkeitsfahndung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Das Mädchen hatte ihre Mönchengladbacher Wohngruppe am 25. Oktober verlassen und ist seitdem nicht mehr zurück gekehrt.

Die 13-Jährige hat ihre Mönchengladbacher Wohngruppe am Dienstag, 25. Oktober, verlassen und ist nicht wieder zurückgekehrt. Es ist bekannt, dass sich die Vermisste in der Vergangenheit häufig bei Freunden in Köln aufgehalten hat.