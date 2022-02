Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 6. Februar 2022) : 1156 neue Corona-Fälle in Mönchengladbach

Mönchengladbach Das städtische Gesundheitsamt meldet über das Wochenende 1156 Neuinfektionen. Insgesamt sind am Sonntag, 6. Februar, 3379 Personen Corona-positiv. Alle Zahlen im Überblick.

Das städtische Gesundheitsamt hat am Wochenende (5./ 6. Februar) 1156 neue positive Corona-Fälle gemeldet. 3379 Mönchengladbacher sind demnach aktuelle mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Das sind etwas weniger als Ende vergangener Woche. Am Freitag, 4. Februar, waren laut der Behörde 3875 Mönchengladbacher nachweislich mit Corona infiziert.

In etwa gleich geblieben ist die Sieben-Tage-Inzidenz: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen für Mönchengladbach am Sonntag mit 781,8 an (Freitag: 798,7, Donnerstag: 757,9). Der landesweite Durchschnitt liegt den Angaben nach bei 1370,9 und der Bundesschnitt bei 1349,5. Von den insgesamt 53 Landkreisen und kreisfreien Städten in NRW weisen aktuell nur fünf eine niedrigere Inzidenz aus Mönchengladbach. Die höchsten Werte werden dem Hochsauerlandkreis (2654,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche), dem Kreis Olpe (2364,2), Remscheid (2334,2) und Dortmund (2190,2) zugeschrieben. Den landesweit niedrigsten Wert hat Herford mit 284,2.