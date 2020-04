Status-Bericht aus Mönchengladbach : 111 Corona-Patienten sind genesen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt Mönchengladbach meldet 15 Neu-Infektionen. Zurzeit sind in der Stadt 138 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Aktuell sind 138 Personen in Mönchengladbach nachgewiesen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte das Gesundheitsamt am Freitag mit. Am Vortrag waren es noch 152 Menschen gewesen. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet am Freitag (Stand: 9 Uhr) 15 neue positive Nachweise. Insgesamt ist die Zahl der seit dem 3. März nachgewiesenen Fälle damit auf 250 (Vortag: 235) gestiegen. Die Zahl der negativen Nachweise hat sich auf 1538 (Vortag: 1393) erhöht. 32 Laborergebnisse stehen derzeit aus. Aktuell befinden sich 468 Personen (Vortag: 474)) in Quarantäne, 36 Infizierte liegen im Krankenhaus. Die Zahl der genesenen Patienten ist auf insgesamt 111 (Vortag: 82) gestiegen. Bislang gab es in der Stadt einen Corona-Todesfall.