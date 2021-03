Corona in Mönchengladbach : 1100 Impftermine um zwei Wochen verschoben

Corona in Mönchengladbach

(angr) Die Stadt impft ab Montag wieder mit dem Vakzin Astrazeneca. Das teilte Ordnungsdezernent Matthias Engel im Hauptausschuss am Donnerstagabend mit. Weil die Termine nur für eine Woche abgesagt worden waren, kann das Impfen deshalb weitergehen. Die rund 4500 Personen, die ab dem 22. März bereits einen Termin gebucht hatten, können zum geplanten Termin erscheinen. Die rund 1100 Personen, deren Termin nach dem Impfstopp storniert wurde, können exakt 14 Tage später zur Impfung kommen. Eine neue Buchungsbestätigung, unter Umständen mit abweichender Uhrzeit, wird per E-Mail zugesendet. Um die Kapazität des Impfzentrums effektiv zu nutzen, hatten Feuerwehr und ärztliche Leitung bereits eine Planung für das Wochenende erarbeitet, um in stationären Einrichtungen sowie Personen aus priorisierten Berufen zu impfen.