Cafés und Restaurants Elf Tipps für Osterfrühstück und Brunch in Mönchengladbach

Mönchengladbach · Was gibt es Schöneres, als an einem langen Wochenende mit der Familie ausgiebig zu frühstücken? An den Ostertagen haben viele Cafés und Restaurants ein entsprechendes. Worauf sich Gäste freuen können.

04.04.2023, 15:33 Uhr

11 Bilder Diese Restaurants bieten zu Ostern Frühstück und Brunch an 11 Bilder Foto: van Dooren

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Ein langes Osterwochenende steht bevor. Zeit, auszuschlafen und Zeit, mit der Familie gemütlich zu frühstücken. Je nachdem, wann der Tag beginnt, kann man das Frühstück auch gleich mit dem Mittagessen verbinden. Wir haben einige Adressen gesammelt, die zum Oster-Brunch oder Frühstück einladen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Restaurants bieten zu Ostern Frühstück und Brunch an