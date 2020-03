Statusbericht : 104 gemeldete Corona-Fälle in Mönchengladbach

104 gemeldete Corona-Fälle in Mönchengladbach

Am Sonntag erhöhte sich die Zahl der Corona-Infizierten im Vergleich zum Vortag um vier. Foto: dpa/Frank Molter

Mönchengladbach 363 Mönchengladbacher befinden sich in häuslicher Quarantäne. Der Kommunale Ordnungsdienst kontrollierte am Samstag, ob die von der Stadt beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus eingehalten werden.

In der Stadt Mönchengladbach gibt es aktuell (Stand: Sonntag, 12 Uhr) 104 gemeldete Corona-Infizierte. Am Samstag war die Zahl von 76 auf 100 gestiegen. Am Sonntag kamen vier neue positive Nachweise auf das neuartige Coronavirus hinzu.