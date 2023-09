Mönchengladbacherin wird 101 Jahre alt „Zahlen sind meine Leidenschaft“

Gertrud Unzner sitzt in der Sonne im Garten des städtischen Altenheims Hardterbroich. In diesem Stadtteil lebt sie, seitdem sie neun Jahre alt ist. Als die Seniorin anfängt, wenige Tage vor ihrem 101. Geburtstag am 17. September von ihrem Leben zu erzählen, wird ihr bewusst, wie viel sie schon erleben durfte und geleistet hat. Immer wieder lacht sie herzlich, und das steckt an.