Konzert in Mönchengladbach : 10.000 feiern Familientreffen mit den Kellys

Mönchengladbach „Wir geben Liebe“ lautete das Versprechen der Band. Im Sparkassenpark kam das an. Viele Fans fühlten sich musikalisch umarmt.

Das Konzert beginnt effektvoll mit Feuerbällen, die über der Bühne durch die Luft wirbeln. „Ihr seht genauso schön aus, wie in den 90er Jahren“, ruft Jimmy Kelly im rotkarierten Holzfällerhemd und mit kurzgeschnittenen Haaren. Erinnerungen werden wach bei einem Videostream im Hintergrund, der auf einem Fernseher der 1970er Jahre Clips der Band aus früherer Zeit zeigt. Der Song „Too Many Ways“ aus der sogenannten Streetlive-Zeit, der schon fast 30 Jahre nicht mehr gesungen wurde, lebt wieder auf.

„Es fühlt sich an, wie nach Hause kommen. Diese Herzlichkeit und Liebe. Es ist auch von den Menschen, dem Publikum ein Zusammengehörigkeitsgefühl da, alle machen mit“, sagen Natalie, Ela und Carla. Die Schals, die sie tragen, haben sie vor 25 Jahren bei ihrem ersten Kelly-Konzert in Kelbra in Sachsen-Anhalt gekauft. „Ich bin Kelly-Fan der ersten Stunde, weil es unsere Familienband ist, schon mein Großvater und meine Mutter haben die Musik gehört. Damals hat das Fieber angefangen“, berichtet Natalie. Alle drei waren seit dem Comeback auf mehreren Konzerten. Auch auf dem Jubiläumskonzert in Dortmund vor zwei Jahren.