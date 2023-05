Großeinsatz in Mönchengladbach 1000 Liter ätzende Flüssigkeit hielten Feuerwehr in Atem

1000 Liter ätzende Flüssigkeit haben am Montag die Feuerwehr stundenlang beschäftigt. Am Morgen war die Meldung für den Gefahrstoffeinsatz bei einem Logistikunternehmen in Giesenkirchen in der Leitstelle eingegangen. Bei Arbeiten war ein Container von der Gabel eines Staplers gestreift worden, wodurch dieser im unteren Bereich aufbrach und der ätzenden Inhalt auslief. Die Flüssigkeit hatte sich über den Hallenboden verteilt. Ein Logistikarbeiter, der die Flüssigkeit mit Bindemittel aufnehmen wollte und anschließend über Atemwegsbeschwerden klagte, wurde von der Feuerwehr zur Kontrolle in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.