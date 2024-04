88-Jährige im eigenen Haus überfallen 1000-Euro-Belohnung in XY-Sendung ausgesetzt

Der Mönchengladbacher Fall, der in der jüngsten Sendung „XY...ungelöst“ aufgegriffen wurde, ist schon rund anderthalb Jahre alt. Am Donnerstag, 29. September 2022, wurde eine damals 88-jährige Frau in ihrem Einfamilienhaus in Hockstein an der Bussardstraße von Fremden überfallen, mit einer Waffe bedroht und verletzt. Die Täter flüchteten und konnten trotz Fahndung und Zeugenaufrufen nicht gefunden werden.