Wirtschaft in Mönchengladbach : 1000 Auszubildende werden digital ausgebildet

Die IHK um Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz (links) und der für Bildung zuständigen Geschäftsführerin Daniela Perner (2.v.r.) will Auszubildende trainieren für den sicheren Auftritt in der digitalen Welt. Foto: IHK/Andeas Bischof

Mönchengladbach Unternehmen mit digital kompetenten Auszubildenden und Mitarbeitern haben einen Wettbewerbsvorteil. Deshalb will die IHK nun den Fachkräfte-Nachwuchs in einem speziellen Programm dafür schulen.

Doch wie kann man sich dagegen wehren oder auf den Hass und die Anfeindungen angemessen reagieren? Antworten wollte das Online-Seminar „Hate Speech“ geben, zu dem die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und die BG3000 Service GmbH im Rahmen eines gemeinsamen Qualifizierungsprojekts Auszubildende in Krefeld, Mönchengladbach , im Rhein-Kreis Neues und im Kreis Viersen eingeladen hatte. Dieses Seminar war eines von mehreren unter dem Titel „Kein Azubi ohne Digi“. Das Projekt soll Auszubildende fit machen für die digitale Welt im privaten, aber auch im betrieblichen Umfeld. Im Mittelpunkt der insgesamt sechs unterschiedlichen, einstündigen Seminare innerhalb des Projekts steht die Nachrichten- und Informationskompetenz als Basis für einen souveränen Start in die Welt fernab von Verkaufsgespräch oder Drehbank.

Nach der erfolgreichen Teilnahme an dem sechstägigen Workshop erhalten die Auszubildenden ein Zertifikat für ihre Fortbildung, die sie fit macht für die Herausforderungen der digitalen Welt. Die IHK will 1000 Auszubildende in der Region so qualifizieren, Unternehmen mit digital kompetenten Auszubildenden und Mitarbeitern hätten einen Wettbewerbsvorteil. Simone Stein-Lücke, Gründerin und Geschäftsführerin der BG3000, meint, es mache die Ausbildung attraktiver, wenn neben die fachliche Qualifikation auch innovative Instrumente und moderne Medienkompetenz treten.