Gastbeitrag : Jüdischer Textilfabrikant und Kulturmäzen

Mönchengladbach Anlässlich des 100. Todestags von Hermann Aschaffenburg am 23. März erinnert unser Gastautor an den Unternehmer.

Die ersten Produktionsstätten waren an der Künkelstraße 37 (1903) und Eickener Straße 314 (1907). Erst ab 1912 bzw. 1913 wurde der Textilbetrieb der Brüder Otto und Hermann Aschaffenburg an der Sachsenstraße 30 im Mönchengladbacher Stadtteil Eicken ansässig. Dort entwickelte sich der Betrieb zu einer vollwertigen Tuchfabrik. Sie war der erste Betrieb in Mönchengladbach, der die mechanischen Webstühle mit riemenlosem Einzelantrieb (nur mittels Zahnrädern) ausstattete.

Im Jahr 1916 stieg Ernst Aschaffenburg, Sohn von Jsidor Aschaffenburg, als Teilhaber in die Firma ein. Er hatte im Weltkrieg gedient und dabei einen Fuß verloren. In den 1920-er Jahren war die Spezialität der Firma die Herstellung von Kammgarnneuheiten. Am 23. März 1920 verstarb nach längerem Leiden Hermann Aschaffenburg. Während der Onkel Jsidor und der Bruder Otto auf dem jüdischen Friedhof an der Hügelstraße bestattet wurden, findet sich das heute unter Denkmalschutz (Nr.: P 018) stehende Grabmal von Hermann Aschaffenburg auf dem städtischen Friedhof an der Viersener Straße. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Es wurde von einem der bekanntesten protestantischen Kirchenbauer Deutschland, Otto Bartning (1883-1959), entworfen. Bartning hatte sich auch bezüglich der Programmatik des 1919 in Weimar gegründeten Bauhauses einen Namen gemacht. Nach dem Tod von Hermann Aschaffenburg entwarf Bartning auch die Umbaupläne für die Fabrik an der Sachsenstraße im modernen Baustil, die 1923 realisiert wurden.