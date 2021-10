Runder Geburtstag in Mönchengladbach : 100 Jahre – der Wunsch von Margot Zühlke ging in Erfüllung

Margot Zühlke wird mit ihrer Familie feiern. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In Indien setzte sich Margot Zühlke das Ziel, 100 Jahre alt zu werden. Am 3. Oktober ist es endlich soweit. Den Tag verbringt sie mit ihrer Familie.

Von Eva Baches

Margot Zühlke sitzt auf ihrem Stuhl in der Guten Stube des Caritas Zentrums in Holt. An den Wänden Stickbilder, ein großer Schrank mit schönem Porzellan darin, in der Ecke steht ein altes Radio. Sie schaut geradeaus und erzählt: „Mit meinem 100. Geburtstag hat es so seine Bewandtnis. Ich war mit meinem Mann in Indien. Meine Tochter war im Auswärtigen Dienst. Wir waren in Delhi“, sagt Zühlke. „Da stand eine Eisenstange, die Eiserne Säule. Man sagt, wer sich mit dem Rücken an die Säule stellt und sie mit den Händen umfasst, dessen Wunsch geht in Erfüllung. Das habe ich gemacht und mir gewünscht, 100 Jahre alt zu werden“, sagt sie und lächelt.

Sie freut sich auf ihren Geburtstag. „So lange zu leben und das noch mit Verstand ist ein Geschenk. Man muss den Geist beschäftigen“, sagt sie. Und das ist so eine Art Lebensmotto von Zühlke. „Ich war schon immer wissbegierig“, sagt sie. Auch wenn sie nicht mehr gut lesen kann, hält sie sich mit Wissenschaftssendungen im Fernsehen „auf dem Laufenden“. Auch digitale Medien sind für die aufgeweckte Dame kein Hindernis. „Ich telefoniere jeden Abend über meinen Reader mit meiner Tochter, die in Amerika lebt“, sagt sie. „Ich bin ein unruhiger Geist“, fügt sie hinzu und gleichzeitig huschen ihre wachen Augen durch den Raum.

Auch in der Schule lernte sie gerne. „Ich bin mit 10 Jahren in ein Pensionat nach Kaiserswerth gekommen. Dort war ich sechs Jahre lang. Es war eine wunderschöne Zeit. Bis vor zwei Jahren hatte ich noch Kontakt zu den sechs Mitschülern, die mit mir eingeschult wurden. Wir haben immer, auch über die Kriegszeit, Kontakt gehalten“, sagt sie. Denn eigentlich stammt sie aus Sinsheim in der Nähe von Heidelberg. Nach dem Pensionat machte sie ihr Abitur an der Maria-Lenssen-Schule. „Wir hatten nur ein Jahr dafür Zeit. Das war schon hart, aber ich habe es geschafft“, sagt sie stolz.