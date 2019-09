Früheres Praktiker-Gelände : Esskastanien in Mülfort mussten gefällt werden

Mülfort Grüne und Anwohner besorgt. 22 neue Bäume geplant.

Die Bürger in Mönchengladbach reagieren sensibel, wenn alte Bäume gefällt werden. Und so haben sich empörte Anwohner an den Grünen-Politiker Hajo Siemes gewandt, als auf dem früheren Praktiker-Gelände an der Odenkirchener Straße in Mülfort zwei etwa 100 Jahre alte Kastanien gefällt wurden. „Werden hier in der Schonzeit gesunde Bäume gefällt, um möglicherweise Parkraum zu schaffen?“, mutmaßte Siemes und schickte einen Fragenkatalog an Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners.