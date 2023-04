Mönchengladbacher Jubilarin Maria Stieger ist ihrer Heimatstadt seit 100 Jahren treu

Maria Stieger sitzt am Tisch in der Cafeteria des Caritas Zentrums in Holt und lächelt. Ihr gegenüber sitzen ihre Tochter Brigitte und ihr Sohn Jürgen. Auf dem Tisch steht ein großes „Mensch ärgere Dich nicht“-Spielbrett, die Partie ist noch in vollem Gange. Mehrmals in der Woche besuchen die Geschwister ihre Mutter. „Wir haben in der Familie immer gerne Gesellschaftsspiele gespielt. Halma oder auch Kartenspiele wie ‚17 und 4‘“, sagt Maria Stieger. „Langweilig wurde es bei uns nie“, fügt sie hinzu. Auch mit 100 Jahren macht ihr keiner bei diesem schnellen Spiel etwas vor. „Ich weiß nicht wie, aber sie gewinnt meistens“, sagt Tochter Brigitte lachend.