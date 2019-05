Kundgebung am Alten Markt in Mönchengladbach : Pulse of Europe mit 100 Demonstranten

Kundgebung am Alten Markt in Mönchengladbach

Rund 100Teilnehmer waren bei der Veranstaltung am Alten Markt dabei. Etwa 30 Gegendemonstranten in gelben Westen protestierten. . Foto: Markus Rick (rick)

Gladbach Drei Wochen vor der Wahl betonten Politiker, wie wichtig die europäische Einigung für die Region ist.

Drei Wochen vor der Europawahl hat die Initiative Pulse of Europe am Sonntag zum Wahlgang am 26. Mai aufgerufen. Vor rund 100 Teilnehmern am Alten Markt ging es vor allem um die Frage: „Meine Heimat Europa – und wie denkst du darüber?“ Vertreter unterschiedlicher Parteien waren gekommen, um ein kurzes Statement zu Europa abzugeben. Dabei mussten sie gegen den lautstarken Protest von etwa 30 Aktivisten des rechten Bündnisses „Mönchengladbach steht auf“ ankämpfen.