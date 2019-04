Entscheidung im Bundestag : 1,8 Millionen Euro für Sanierung des BIS vom Bund

Mönchengladbach Die Häuser Bismarckstraße 97 und 99 sollen jetzt saniert werden. Das war längst überfällig.

Mönchengladbach bekommt für die Sanierung des BIS-Zentrums für offene Kulturarbeit in den Häusern Bismarckstraße 97 und 99 fast 1,8 Millionen Euro vom Bundesinnenministerium. „Ich freue mich sehr, dass mein Werben für die Bundesförderung Erfolg hatte“, sagte der parlamentarische Staatssekretär Günter Krings (CDU). Die Zusage sei auch eine verdiente Anerkennung des Kulturvereins BIS. In den unter Denkmalschutz stehenden gründerzeitlichen Villen waren viele Jahre das Städtische Museum für Kunst und Gewerbe sowie die Stadtbibliothek untergebracht. Seit 1993 finden dort Veranstaltungen in allen Kunstsparten statt. Das Haus Bismarckstraße 97 darf seit elf Jahren – bis auf den großen Saal im Erdgeschoss – wegen statischer Probleme nicht mehr genutzt werden. Auch die Mönchengladbacher Abgeordnete Gülistan Yüksel, die für die SPD im Bundestag sitzt, freut sich über den positiven Bescheid aus Berlin. „Dadurch haben Kunst und Kultur weiterhin ihren Platz in diesen altehrwürdigen Gebäuden.“ Die längst überfällige Sanierung der historischen Gebäude könne nun im vollen Umfang umgesetzt werden.