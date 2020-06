Sicherheit auf dem Fahrrad : 1,50 Meter Abstand – auch im Verkehr

Mönchengladbach Wer mit dem Auto Fußgänger, Radfahrer oder E-Scooter überholt, muss innerorts 1,50 Meter Abstand halten, außerorts zwei Meter. Aber klappt das? Der ADFC Mönchengladbach hat bei einer Demo mit Poolnudeln den Mindestabstand sichtbar gemacht.

Die Kolonne des ADFC sorgte am Mittwoch sofort für Reaktionen – auf der Straße wie auch in den Sozialen Netzwerken. Autofahrer hielten an, um den Trupp zu filmen, auch Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer zückten das Handy. An Kreuzungen drückte der ein oder andere Mensch hinter dem Lenkrad auf die Hupe, wenn es nicht sofort weiter ging. Und eine leise Ahnung sagte, dass so mancher Zuschauer mit motorisiertem Untersatz liebend gern an der ein oder anderen Poolnudel gezogen hätte, um seinem Ärger Luft zu machen. Das zeigte sich auch an Reaktionen im Internet. „Was war das denn eben für eine bescheuerte Aktion?“, ärgert sich ein Nutzer, der die Aktion als „äußerst provokant“ bezeichnet.