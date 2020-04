Bilanz seit Wiedereröffnung : So war die erste Woche für den Mönchengladbacher Einzelhandel

Foto: bauch, jana (jaba) 14 Bilder So war die erste Woche im Handel – Kunden, Händler und Stadt erzählen

Mönchengladbach Seit Montag haben einige Geschäfte in den Innenstädten wieder geöffnet. Händler, Kunden und das Ordnungsamt ziehen eine erste Bilanz. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart verteidigt die Lockerungen bei einem Besuch im Babymarkt in Neuwerk nach Kritik der Bundeskanzlerin.

Nach den ersten aufregenden Tagen kehrt langsam wieder etwas Routine in die Fußgängerzonen zurück. Der Kommunale Ordnungsdienst warnt, „dass die Lockerungen im Einzelhandel von vielen Personen als Rückkehr in die (Normal-)Zeit vor Corona missverstanden werden“. So würde das Tragen eines Mundschutzes oftmals zu dem Missverständnis führen, dass andere Regelungen wie der Mindestabstand außer Kraft gesetzt seien, heißt es weiter. „Das führt zu einem stärkeren Einschreiten der Ordnungskräfte insbesondere an den Hotspots, zu denen auch die Haupteinkaufszonen zählen“, sagt Stadtsprecher Wolfgang Speen. Er verzeichnet seit Beginn der Woche nur vereinzelt Bußgeldverfahren. Die Anzahl der festgestellten Mängel sei überschaubar. „Die Einzelhändler sind in der Einhaltung der Regelungen überwiegend gut aufgestellt“, sagt Speen. Täglich erreiche das Ordnungsamt Fragen von Einzelhändlern und Betrrieben. In der Summe gab es allein zirka 300 schriftliche Anfragen.

Neuwerk Als Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart den Laden mit den Babyartikeln betritt, hat er seinen Mundschutz schon angezogen. Er braucht die angebotene Maske nicht. Der FDP-Politiker lässt sich am Freitagmorgen am Eingang des Marktes BabyOne in Neuwerk noch den Einkaufswagen von einem Mitarbeiter desinfizieren, dann beginnt er seinen Rundgang entlang der vorgegebenen Markierungen vorbei an Babykleidung, Kindersitzen und Babybetten. Die Geschäftsführer einer der größten Babymarktketten Deutschlands, Wilhelm Weischer und sein Sohn Jan-Willem Weischer, zeigen Pinkwart, wie sie ihre Märkte in Deutschland (von 104 dürfen 60 öffnen) auf die Corona-Pandemie vorbereitet haben. „Wir sind systemrelevant, weil Eltern nicht warten können, bis sie einen Kinderwagen kaufen können“, sagt Weischer junior. Pinkwart gibt sich zufrieden: „Die Kunden sind sehr sensibel in dieser Phase und haben zu Recht große Hygieneerwartungen, und das wird hier erfüllt. Hier fühle ich mich sicher.“

Verkäuferin Alexandra Brewko erklärt Pinkwart nicht nur die richtige Einstellung eines Kindersitzes, sondern auch ihre Gedanken bei Wiederöffnung des Geschäfts. „Ich hatte zunächst etwas Angst und Respekt davor, aber es funktioniert sehr gut. Die Leute sind sehr vernünftig unterwegs.“

Am Donnerstag noch hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung zu schnelle Lockerungen im Einzelhandel kritisiert und damit auch NRW gemeint. Pinkwart verteidigte die Maßnahme: „Wir müssen eine Balance herstellen. Wir brauchen medizinischen Schutz auf der einen Seite, wir brauchen aber auch Rücknahme von Beschränkungen, wo immer das verantwortbar ist. Wir müssen Zugänge eröffnen, wo immer das möglich ist.“

Rheydt Brunhilde und Helmut Zehrtisch sind am Freitag zum ersten Mal in der Stadt unterwegs: beim Optiker. Wirklich bummeln oder shoppen waren sie bisher nicht, berichten die Rheydter. Das mache ja auch keinen Spaß, wenn sie ständig auf Abstände achten müssten und sich doch im Geschäft keiner mehr dran halte. Aber sie befürworten, dass die Einzelhändler wieder geöffnet haben. „Die Leute brauchen ja auch mal was“, sagt Brunhilde Zehrtisch. Wäre es nach Helmut Zehrtisch gegangen, hätten die Läden gar nicht erst geschlossen. „Wenn die Politiker ordentlich gearbeitet hätten, hätten wir von Anfang an Mundschutz und Handschuhe gehabt und die Läden wären offen geblieben“, ist Brunhilde Zehrtisch überzeugt.

Bei Casa Bea verhielten sich die Kunden vorbildlich, sagt Verkäuferin Irene Klein. Auch die Lust auf Taschen sowie Schmuck und Dekoartikel steige langsam wieder an. „Wir hatten schon super Tage dazwischen.“ Kritik äußert sie jedoch an der Kommunikation der Vorgaben. „Viele Inhaber wissen gar nicht genau, welche Regeln nun gelten und worauf wir alles achten müssen.“

Der Goldschmied und Uhrmacher Ralf Winkels sieht in der aktuellen Lage sogar eine Chance. „Unseren handwerklichen Bereich hatten wir durchgehend geöffnet, aber der Verkauf war natürlich geschlossen“, sagt Winkels. Dadurch habe er aber einige Kunden hinzugewinnen können, die woanders vor vollkommen geschlossenen Türen standen. „Viele fragen jetzt nach Trauringen, und auch Geschenke für große Anlässe wie Geburten oder Geburtstage sind stärker nachgefragt“, berichtet er und ergänzt: „Eine Geburt lässt sich ja schlecht verschieben.“ Es kämen zwar noch nicht so viele Kunden wie vorher, er sei aber auf einem Weg zurück in die Normalität. „Wer jetzt clever ist, kann gestärkt aus der Situation hervorgehen“, so der Goldschmied. Was ihm besonders gefällt? „Es kommen viele interessante Gespräche zustande. Die meisten haben etwas Blubberwasser getrunken.“

Passantin Saida Mohamed hingegen ist nicht begeistert, dass die Geschäfte wieder auf sind. „Ich finde das nicht in Ordnung, das war viel zu früh“, sagt sie. Sie ist nur für die nötigsten Erledigungen unterwegs. „Die Leute respektieren die Abstände nicht und halten sich nicht an die Regeln“, berichtet sie. Ähnlich sieht das auch Martina Hohnen. „Ich versuche alles Unnötige zu vermeiden. Mein Vater ist 85 Jahre alt, da mache ich mir schon Sorgen.“ Hohnen ist der Ansicht, die Geschäfte hätten viel länger geschlossen bleiben müssen. „Man hätte ruhig zwei, drei Monate zumachen können, dann hätte man das Virus auch unter Kontrolle bekommen.“

Aleksanda Milenovic von Natur Massivholztische merkt, dass viele Kunden eher zurückhaltend sind. Aber Tische und Stühle seien meist auch Investitionen, die nicht drängen. „Es gibt einige, die sich umgucken, weil ein Tisch auch kein klassischer Online-Artikel ist“, sagt der Inhaber. Es kämen zwar Kunden, aber richtig viel los sei nicht. „Wir sind aber auch erst seit vergangenem Sommer hier. Da kennen vielleicht auch noch nicht so viele das Geschäft.“

Anders sieht es bei Astrid Schneider im Kochshop aus. „Es kommen ganz viele Leute, ich habe das Gefühl, dass zu Hause mehr gekocht wird“, sagt die Inhaberin. „Der Renner waren Kartoffelstampfer. Und auch Gemüsepfannen sind im Moment sehr gefragt.“ Ihre Kunden nähmen viel Rücksicht aufeinander, ältere würden auch mal vorgelassen. „Unsere Kunden tauschen sogar Rezepte aus“, sagt sie. Und: Viele trauten sich in der Küche nun mehr als vorher. „Brotbacken ist ein großes Thema. Und wenn man nicht essen gehen kann, macht man sich eben einen schönen Kochabend.“

Gladbach Albrecht Graefer führt seit 17 Jahren sein Damenbekleidungsgeschäft an der oberen Hindenburgstraße. Graefer hat Mundschutz-Masken an der Kasse liegen und achtet auch darauf, dass sich nicht zu viele Kunden gleichzeitig im Laden aufhalten, aber „an der oberen Hindenburgstraße ist es überflüssig, auf Menschenstau zu achten. Die Kundenfrequenz ist tot.“ Wenn, dann komme eine Person oder ein Mutter-Tochter-Paar in das Geschäft. „Die Menschen sind verunsichert.“ Graefer geht davon aus, dass sich diese Situation ab der kommenden Woche mit Einführung der Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen nicht bessern wird. Sollte das so sein, überlegt er sein Geschäft wieder zu schließen. Zu seinen Kunden zählen hauptsächlich ältere Damen, die unter dem Mundschutz nur schwer Luft bekommen.

Monika Reich, Inhaberin vom Schäppchenladen an der Steinmetzstraße, ist glücklich, wieder arbeiten zu dürfen. „Seit 34 Jahren bin ich hier, ich kenne meine Kunden gut, und die spiegeln mir auch, wie froh sie sind, auch endlich wieder bei mir einkaufen zu können“, sagt Reich. Sie arbeitet ausschließlich mit Mundschutz. Und gleiches erwartet sie von den Kunden. Die Lehre aus einer Woche zurück im Einzelhandel: „Nicht alle haben verstanden, dass man trotz der Gesichtsmaske nicht in Pulks zusammenstehen soll.“ In ihren 110 Quadratmetern gibt es ein breites Angebot an Second-Hand-Ware. Zwischen den roten Preisschildern sind immer wieder Hinweisschilder angebracht, auf denen steht, dass nur zwei Personen gleichzeitig im Laden sein dürfen und sie mindestens zwei Meter Abstand zueinander halten sollen. Was Reich besonders freut: „Die meisten Kunden sagen, sie bestellen nicht mehr so viel online, weil sie den lokalen Einzelhandel unterstützen wollen!“

Über Stammkunden freut sich auch Thomas Manglitz vom Museum Stars of the Galaxy am Berliner Platz. Das Museum darf er zwar noch nicht wiedereröffnen, seinen 110 Quadratmeter großen Museumsshop allerdings schon. Star-Wars-Fans und Sammler auch außerhalb von Mönchengladbach besuchen den Shop, aber auch interessierte Bummler kommen manchmal herein. „Gestern habe ich mein erstes Geburtstagsgeschenk verkauft“, sagt Manglitz. Trotz aller Freude sei die finanzielle Herausforderung vorhanden: „Besonders das erste Mai-Wochenende tut weh, da ist es hier sonst immer rappelvoll“, sagt Manglitz und fügt hinzu: „Aber alles ist besser als gar nichts zu tun. Ich gebe so meinem Mitarbeiter die Möglichkeit zu arbeiten und kann den Service an die Kunden aufrechterhalten.“ Dafür gibt es neben Desinfektionsspray und Einwegmundschutz auch galaktische Trennwände und Abstandhalter. „Wir sind unserem Motto treu geblieben, sogar Spider Man trägt einen Mundschutz.“ Ab kommender Woche gibt es passend zur Mundschutzpflicht auch selbstgenähte Star-Wars-Masken zu kaufen.

Eigentlich näht Mejededdin Yaser in seiner Schneiderei Yaser an der Hindenburgstraße Abendgarderobe. Doch auch mit der Öffnung des Geschäfts am 20. April blieben die Aufträge aus. Daher näht Yaser jetzt schlichte Behelfs-Masken aus Baumwollstoff statt aufwendiger Roben und Anzüge. Pro Tag schafft er etwa 80 Stück. Kunden können diese für 5 Euro bei ihm kaufen und mehrfach verwenden. „Mir ist es wichtig, einen natürlichen Stoff zu benutzen. Ich will nicht, dass die Kunden Farbe, die auf manche Stoffe gedruckt sind, beim Tragen einatmen“, sagt Yaser. Seit Donnerstag ist die Kundenfrequenz in seiner Schneiderei wieder gestiegen, dank der Baumwoll-Masken. Er hofft, dass die Nachfrage ab Montag noch mehr steigen wird.