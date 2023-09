Nach Dammbruch in Mönchengladbach Bungtbach-Biber sitzt nach starken Regenfällen auf dem Trockenen

Tatsächlich wurde es schlicht zu viel. Nicht, weil der Biber sich übernommen hat mit seinen Bauten. Sondern wegen der starken Niederschläge im August. „Aufgrund des vergleichsweise großen Einflussgebiets entstehen bei Starkregenereignissen innerhalb kurzer Zeit sehr hohe Einleitmengen an Niederschlagswasser, denen der Damm an diesem Standort teilweise nicht gewachsen ist und bricht“, erklärt ein Stadtsprecher den Sachverhalt auf Anfrage. Das sei auch an einem Wohndamm an der Korschenbroicher Straße geschehen: Dieser brach unter dem enormen Druck der Wassermassen und das Gebiet fiel in der Folge trocken.