Europa-Tour mit Konzert in Mönchengladbach Take That kommt 2024 in den Sparkassenpark

Sie sangen gut, tanzten noch besser und entsprachen dem Bild der damals breitflächig angesagten Traumtypen. Wer in den 1990er-Jahren Teenager war, kam an den Jungs von Take That nicht vorbei – vor allem galt das für weibliche Fans: Bis heute ist es die weltweit wohl bekannteste Boygroup. Zumindest waren ihre Mitglieder die ersten, die das Konzept erfolgreich umgesetzt hatten. Dabei bestand die Gruppe nur sechs Jahre, wurde 1990 gegründet und ging 1996 schon wieder auseinander – die Verzweiflung bei den leidenschaftlichen Anhängerinnen war groß. Allerdings gab es Trost: Bis auf Jason Orange sind alle Band-Mitglieder solo der Musikszene treu geblieben, am bekanntesten wurde Robbie Williams.