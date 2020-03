Kultur per Stream aus Mönchengladbach : Trotz Distanz live dabei

Mönchengladbach Ob Gitarrenunterricht, DJ-Konzerte oder ein Tango-Tanzkurs – dank des Internets müssen die Mönchengladbacher in der Corona-Krise nicht auf alle kulturellen Veranstaltungen verzichten. Eine Auswahl.

Gitarren-Unterricht per Videochat Paddy Zimmermann lebt von der Musik. In den letzten zwölf Monaten hat er rund 100 Konzerte gespielt, zusätzlich gibt er Einzel-Gitarrenunterricht. Wie die öffentlichen Musikschulen hat auch Paddy seine Gitarrenschule bis zum 19. April geschlossen. Doch auf Unterricht müssen seine Schüler nicht verzichten. Heute, 12 Uhr, startet der erste Online-Gitarrenunterricht aus dem Homeoffice. „Für mich ist das total spannend. Seit 16 Jahren unterrichte ich hauptberuflich, aber das ist meine erste Internet-Stunde“, sagt Paddy. Das liege vor allem daran, dass er nicht so technikaffin sei. Nachdem mehrere Schüler ihr Interesse bekundeten, habe er sich im Wohnzimmer eingerichten. Für die ersten beiden Wochen wurden schon 24 Gitarren-Stunden gebucht. „Ich habe aber noch Kapazitäten“, sagt Paddy.

Interessenten können sich per Mail an info@paddysgitarrenunterricht.de an den Musiker wenden. Bestandskunden, die ihren Beitrag laufend weiterzahlen, bekommen kostenfreien Online-Unterricht. Es hätten sich aber auch Neukunden angemeldet etwa um ein neues Hobby zu lernen, ein altes Talent aufzufrischen oder Paddy zu unterstützen. Sie können die Stunde bequem per Überweisung oder Paypal bezahlen. Der Unterricht funktioniere ganz einfach über das Smartphone, ein Tablet oder den Laptop. Vorzugsweise mit einer Halterung, damit die Hände frei sind und Kopfhörern mit Mikrofon für die Akustik. „Ich hoffe nur, die Internetleitungen brechen nicht zusammen“, sagt Paddy lachend.

Problematisch hingegen seien die abgesagten Konzerte. Bis zum Sommer wurden bereits 20 Auftritte von Paddy storniert, darunter Festivals und Open Airs. „Ich habe zwar finanzielle Rücklagen gebildet, aber die Gagen machen 51 Prozent meiner Arbeit aus und die brechen jetzt weg.“ Für diese besonderen Zeiten hat Paddy eine besondere Gitarre ausgepackt. „Die grüne Gitarre hat mir ein verstorbener Schüler geschenkt. Mit ihr habe ich noch kein Konzert gespielt. Als ich mein Homeoffice eingerichtet habe, dachte ich es ist jetzt an der Zeit sie einzuspielen“, sagt der Musiker.

Ghost Stream aus dem Projekt 42 Geisterspiele kann nicht nur Borussia. Auch die Macher des Altstadt-Clubs Projekt 42 wollen am Samstag Action vor leeren Rängen bieten. „Ghost Stream“ heißt das Format, das um 20 Uhr starten und gegen 23 Uhr enden soll. Drei DJs legen in dem Club hinter verschlossenen Türen auf. Besucher werden nicht eingelassen, sie können die Musik live über Facebook in den eigenen vier Wänden verfolgen. Auflegen sollen Barila Funk, Yin Elek, Wiggle und Paweł Kacper aka Toni Flamingo.

Ein erster Versuch dieses Formats am Mittwoch habe funktioniert, sagt Club-Manager Andreas Ochotta. „Wir hatten 60 Zuhörer. Dafür, dass wir das nur einen Tag vorher angekündigt hatten, ist das gut.“ Ein technisches Problem hoffen die Organisatoren noch lösen zu können. Alle 40 Minuten brach bei der Premiere der Live-Stream ab, musste ein neuer Link auf Facebook gepostet werden, damit die Zuhörer weiter lauschen konnten. Auf Hygiene soll geachtet werden. Die DJs legen nacheinander und nur einzeln auf, sagt Ochotta, sofern sie sich nicht privat so gut kennen, dass sie eh in häufigem Kontakt waren. „Nach jedem Auflegen werden das Mischpult und der Plattenspieler desinfiziert“, sagt Ochotta. Zuhören ist zwar kostenlos möglich, aber über den Online-Kauf eines „Soli-Tickets“ für ein paar Euro würden sich die Clubbetreiber in diesen Zeiten freuen. Infos zum Stream und zum Projekt gibt es unter www.projekt42.info und facebook.com/p42mg.

Live-Milonga zum Mittanzen Tango steht für Leidenschaft, Kraft, Dynamik. Funktioniert das Gefühl eines Tanzfestes auch in der gebotenen Distanz während der Corona-Krise? Offenbar ja. Die Mönchengladbacher Tangolehrer Isabella und Iwan Harlan luden am vergangenen Wochenende zur Live-Milonga in Audio-Version via Internet ein. Am Samstag, 21. März, ab 21 Uhr und Sonntag, 22. März, ab 16 Uhr soll wieder getanzt werden. Das Paar legt Musik auf, gibt hin und wieder Anweisungen für die Tänzer daheim, die die Internetseite aufrufen und darauf reagieren können. Unter „elonga.net“ findet sich ein Link zu „livesets.com“.

Auf Facebook spielt das Paar kleine Filme ein, allerdings nicht durchgängig. „Die Audio-Version macht Sinn. Andernfalls sähen die Besucher nur zwei Menschen am Computer sitzen, die Ansagen machen“, erklärt Iwan Harlan den Verzicht auf eine visuelle Übertragung.