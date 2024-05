Ehrungen im Rathaus Auszeichnungen für drei verdiente Bürger

Reinhold Richter sei vielen durch „wohl gesetzte Klänge“ bekannt, sagt OB Heinrichs. Er bringe Menschen durch Musik zusammen und habe über 40 Jahre die Kraft gehabt, (musikalisch) für Harmonie zu sorgen. Richter trat 1982 seine erste offizielle Stelle als hauptamtlicher Kirchenmusiker in Rheindahlen an und blieb über 40 Jahre. 1987 erhielt er einen Lehrauftrag für Orgel am Gregoriushaus in Aachen, der Kirchenmusikschule. Richter hat sich immer neuen Aufgaben gestellt und künstlerisch gearbeitet: Zahlreiche Aufführungen mit Chor und Orchester zeugen davon. 2000 gründete er den „Förderkreis Geistliche Musik“ und holte darüber namhafte Künstler wie Helen Donath oder das Gesangsensemble Amarcord aus Leipzig in die Stadt. Kulturprojekte mit dem Museum Abteiberg und dem WDR gehörten auch zu seinem Schaffen. Als Organist trat er auch im Ausland auf.