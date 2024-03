Brauchtum in Mönchengladbach Schützen beten gegen Extremismus und Ausgrenzung

Der traditionelle Betgang der Bruderschaften zum Marienheiligtum in Hehn soll am Samstag, 16. März, ein deutliches Zeichen gegen extremistische Tendenzen in Politik und Gesellschaft setzen. Sternförmig pilgern Schützenbrüder und -schwestern am Vorabend des Passionssonntags aus vielen Stadtteilen zum Heiligtum. Das Leitwort zur Nachtwallfahrt entstammt dem Alten Testament: „Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen.“ (3. Mose 19,33b). Dazu erklärt Bezirksbundesmeister Horst Thoren: „In einer Zeit, in der Hass und Hetze den Zusammenhalt gefährden, braucht es starke Zeichen der Mitmenschlichkeit – gegen Extremismus und Ausgrenzung.“ Bezirkspräses Johannes van der Vorst fügt hinzu: „Deshalb bitten wir bei unserer Nachtwallfahrt um Gottes Beistand: Er möge uns befähigen, geschwisterlich zu handeln. Er möge uns die Kraft geben, in seinem Geiste zu wirken und damit mutige und fürsorgliche Wegbegleiter zu sein.“ Unsicherheit und Sorgen bestimmten gerade das Leben. Da tue das gemeinsame Gebet gut.