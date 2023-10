Sanierungsarbeiten in Mönchengladbach Wann die Santander Bank wieder eröffnet

Mitte Oktober 2023 steht immer noch ein Bauzaun vor der Filiale der Santander Bank an der Bismarkstraße. Lugt man durch die Scheibe, sieht man im hinteren Bereich des Innenraums schon die ersten Tafeln mit der Aufschrift „Beratung“. Dort werden die offenen Berater-Plätze eingerichtet, an der Stelle, an der sie auch vor der Geldautomaten-Sprengung angesiedelt waren.