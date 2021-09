Aktion in Mönchengladbach : Kunst gegen Müll im Geropark

Aktion in Mönchengladbach

Mönchengladbach Bei einer Müllsammelaktion im Geropark haben Schüler im Geropark viel zusammengetragen, darunter auch allerlei Kurioses. Einige Schüler haben Bilder zu der Aktion gemalt. Beim Sommerfest, das für den 4. September geplant ist, werden Bilder der Aktion zu sehen sein.

Schüler der Montessori-Grundschule und des Gymnasiums am Geroweiher haben Bilder vorgestellt, die bei der Aktion „Müllt hier nicht rum“ im Geropark entstanden sind. Zur Präsentation der Bilder kamen Oberbürgermeister Felix Heinrichs, die Bezirksvorsteherin Monika Halverscheid, und Frank Jessen, Leiter des Quartiersmanagements Gladbach & Westend. So manch kurioses Fundstück haben die jungen Müllsammler entdeckt. „Allein drei E-Roller, die im See lagen“, erzählt Frank Jessen.