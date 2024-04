Kunst in Mönchengladbach Mit einer Performance das eigene Zuhause verabschieden

Die zwölf Künstler bespielen drei Stunden lang das gesamte Haus, einschließlich Garage und Garten. Jeder Raum wird zu einer begehbaren Galerie, gefüllt mit Live-Performances, teils interaktiv mit Kunstwerken unterschiedlicher Künstler, die an den Wänden, auch in den Regalen und überall verteilt auf Umzugskartons zu finden sind. Dieses Szenario bietet auch dem Besucher die Möglichkeit, sich mit den eigenen Erinnerungen und Gefühlen zum Thema Zuhause in Berührung zu bringen und darüber auszutauschen. Nichts hier ist zufällig, alles ist Teil eines Gesamtkunstwerks.