Konzert in Mönchengladbach So ironisch spielten die Sinfoniker Schostakowitschs „1917“

Die Werke des österreichisch-ungarischen Komponisten Viktor Ullmanns (1898 - 1944) sind erst in den letzten Jahrzehnten ins öffentliche Bewusstsein zurückgekehrt. 1942 wurde er ins KZ Theresienstadt deportiert. Vom Arbeitsdienst befreit, entwickelte er hier vielfältige Aktivitäten. 1944, kurz vor seinem Tode in Auschwitz, komponierte er „Don Quixote tanzt Fandango“, eine spätromantische Orchesterouvertüre. Milder Spätglanz liegt über den vierzehn Spielminuten, angereichert mit tonal ungebundener Musik, die mehr an Alban Berg oder den reifen Max Reger erinnert als an seinen Lehrer Schönberg.