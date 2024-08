Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise Auto touchiert E-Scooter-Fahrerin

Eine 50-jährige Frau war an diesem Tag mit einem E-Scooter in Richtung Otto-Saffran-Straße unterwegs, als ein entgegenkommendes Auto sie an einer Engstelle mit dem Außenspiegel an der Hüfte streifte. Die 50-Jährige kam dadurch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Person am Steuer des Autos setzte ihre Fahrt jedoch einfach fort, ohne sich um sie zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handelte es sich den Angaben der E-Scooter-Fahrerin zufolge um einen dunkelblauen VW Golf mit einem polnischen Kennzeichen.