Schwerer Raub in Mönchengladbach 77-Jähriger wird in Wohnung von einer Frau überfallen

Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen in Mönchengladbach in der eigenen Wohnung überfallen wurden. Zuletzt war im Oktober eine 88-Jährige in ihrem Einfamilienhaus an der Bussardstraße von zwei oder drei Vermummten überrumpelt und mit einer Waffe bedroht worden. Die Frau war dabei auch verletzt worden. Im September war eine 65-Jährige aus Giesenkirchen von zwei angeblichen Paketboten in ihrer Wohnung mit Kabelbinder gefesselt und beraubt worden. Die Täter hatten der Frau auch eine Stofftasche über den Kopf gezogen.