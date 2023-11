Wirtschaft in Mönchengladbach „Junggesellenabschiede sind bei uns falsch“

Die Corona-Zeit war besonders für viele Reiseveranstalter problematisch, denn die Buchungen gingen drastisch zurück. Reisebeschränkungen, Ausgangssperren und Haushaltsvorgaben belasteten die Branche schwer. Obwohl ebenfalls in der Tourismusbranche beheimatet, war das beim Ferienhausanbieter „Naturhäuschen“ anders: „Wir sind während der Pandemie deutlich gewachsen“, sagt die Marketing-Chefin des Unternehmens, Charlotte Lorei. Denn die Objekte, die über die Internetplattform angeboten werden, sind sozusagen Corona-konform: abgeschieden, klein, autonom, oftmals kontaktlos. „Das war es, was die Menschen brauchten. Denn in dieser Zeit waren das Bedürfnis nach Erholung und der Wunsch, einfach mal rauszukommen, deutlich gestiegen“, sagt Lorei. „Und noch immer spüren wir, dass viele Leute der Schnelllebigkeit entkommen wollen.“