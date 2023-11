Polizei nimmt Gladbacher in Gewahrsam Taxifahrer bringt aggressiven Kunden zur Wache

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 33-jähriger Taxifahrer den 32-Jährigen am Abend als Fahrgast befördert. Da dieser die Kosten für die Fahrt nicht begleichen wollte, den Taxifahrer beleidigte und bedrohte, entschloss sich der 33-Jährige, mit seinem Kunden direkt zur Polizeiwache an der Krefelder Straße zu fahren.