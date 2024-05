Strafverfahren wegen sexueller Belästigung Polizei-Fahndung nach Exhibitionisten im Bunten Garten

Wie mitgeteilt wurde, trafen die Beamten eines Streifenwagenteams gegen 21.15 Uhr die Frau am Bunten Garten an. Sie erwartete die Einsatzkräfte an der Vogelvoliere, die sich an der Bettrather Straße Ecke Franziskanerstraße befindet. Genau dort, so die 38-Jährige, habe sie bis vor wenigen Minuten auf einer Parkbank gesessen, als sie hinter sich etwas gehört habe. Als sie sich herumdrehte habe da ein Mann gestanden, mit offener Hose und entblößtem Geschlechtsteil. Der Unbekannte habe vor der Frau masturbiert. Als sie ihn anschrie, sei der Täter weggelaufen.