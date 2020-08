Gnadenhof in Mönchengladbach : Zufluchtsort für notleidende Tiere

Mehr als 200 Tiere leben auf der Monro-Ranch, darunter auch diese Ziegenfamilie. Foto: Susanne Jordans

Mönchengladbach Auf der Monro-Ranch hat jedes Tier eine Vorgeschichte – es ist zumeist keine gute. Auf dem Gnadenhof in Merreter wird den Tieren daher ein würdevoller Lebensabend gewährt. Die Corona-Pandemie hat aber auch die Ranch getroffen, es fehlt an Spenden. Wer möchte, kann mit anpacken.

Laufenten, Waschbären, Alpakas, Esel, Ziegen oder Pferde: Mehr als 200 Tiere leben auf der Monro-Ranch. Unterschiedliche Altersgruppen sind vertreten, von einem wenige Wochen alten Katzenwurf bis zur 36-jährigen Pferdedame Emily ist einiges dabei. Allen gemein ist eine Vorgeschichte, die von Verwahrlosung, vom Aussetzen und von Not wie Leid erzählt. Auf dem Gnadenhof in Merreter können die Tiere aber entspannen und das tun, was Tiere nun mal am liebsten tun: in einer sicheren Bleibe einfach nur fressen, spielen und abhängen.

„Vermehren können sie sich nicht mehr. Alle Tiere, die bei uns leben, sind kastriert“, sagt Anja Langlitz. Sie ist Kassenwartin des Vereins Monro-Ranch. Gerade hat sie die fünf Kätzchen, die Bürger in einem Brombeerstrauch an einer Erkelenzer Hauptstraße gefunden hatten, vermitteln können. Für die fünf gibt es die Chance auf ein geordnetes Katzenleben. Sie gehen in private Haushalte, Schutzgebühr und Kastrationsvertrag inbegriffen.

Info Die Verbindungen zur Monro-Ranch Kontakt Monro-Ranch e.V., Merreter 33, 41179 Mönchengladbach, Tel. 01520 9167351 E-Mail kontakt@monroranch.de Homepage monroranch.de Besuchszeiten Samstag und Sonntag, 12 bis 16 Uhr Bewohner Es gibt auf der Ranch unter anderem Pferde, Schafe, Ziegen, Gänse, Hühner, Enten, Schweine, Katzen und Tauben.

Für andere Tiere ist der Gnadenhof die Endstelle. Für Emily zum Beispiel, die alte Pferdedame. Als sie auf die Ranch zog, war sie klapperdürr. Sie konnte nicht mehr fressen, denn ihre Zähne waren vollkommen vereitert. Sie mussten alle gezogen werden, seitdem lebt das Tier von Suppe, ist dabei aber putzmunter. „Es ist immer wieder erstaunlich, dass die Tiere trotz allem, was sie mitgemacht haben, das Vertrauen in die Menschen nicht verloren haben“, sagt Langlitz.

Die Pferdedame Emily mit Petra Jansen und Anja Langlitz (r.) vom Verein Monro-Ranch. Foto: Susanne Jordans

Die Esel Lucky Luke und Karl weiden ruhig in ihrem eigenen Gehege. Lucky Luke wurde, übersät mit Parasiten, aus einem Zirkus beschlagnahmt. In den ersten Wochen auf der Ranch lief er nur im Kreis. Karl konnte kaum noch laufen, als er in Merreter einzog: Seine Schnabelhufe wuchsen bereits nach oben, solange hatte er keinen Hufschmied mehr gesehen.

Das Schwein Rosi holte das Veterinäramt aus einer Garage heraus, dort war das Tier untergebracht. Als „Mini-Schwein“ gekauft, wuchs es den Besitzern offensichtlich über den Kopf. „Es gibt gar keine ‚Mini-Schweine‘“, erklärt Petra Jansen, die zweite Vorsitzende der Monro-Ranch. „Es sind normale Schweine, die klein gefüttert werden. Gibt man ihnen normale Portionen, sehen sie schnell wieder aus wie ein normales Schwein“, sagt sie.

Als die Tiere mit dem schlimmsten Schicksal, die sie je auf ihrem Hof bekamen, stufen Langlitz und Jansen die beiden Schweine Bonnie und Clyde ein. Sie wurden von einer Nachbarin eines Messie-Haushalts im Müll gefunden. „Dort hausten sie neben einem toten Ziegenbock. Wir haben überlegt, die beiden zu erlösen, haben uns aber dagegen entschieden. Clyde hat dann noch ein Jahr friedlich bei uns gelebt, Bonnie ist sechs Monate nach Clyde gestorben“, erinnert sich Jansen.

Schwein Rosi lebte in einer Garage, bevor es auf die Ranch kam. Foto: Susanne Jordans

Laufende Kosten wie Pacht und Strom, Futter und vor allem Tierarztkosten setzen dem Verein zu. Coronabedingt fallen zudem regelmäßige Veranstaltungen wie das Sommerfest oder die Tiersegnung auf dem Hof aus – bislang Gelegenheiten, an denen Teilnehmer gerne für die Merreter Tiere in Not spendeten.

„Erst einmal geht es uns darum, in der Krise zu überleben. Wir haben vor einiger Zeit begonnen, marode Stallungen und löchrige Zäune zu ersetzen. Damit wollen und müssen wir weitermachen. Auch sollte die gesamte Anlage eingefriedet werden“, sagt Langlitz.

Größere Spender gibt es sehr wohl, darunter alle drei Fressnapf-Filialen in der Stadt. Doch auch private Spenden und Tierpatenschaften, mit denen der Hof durch kleine monatliche Beiträge unterstützt werden kann, sind an der Monro-Ranch mehr als willkommen und dringend benötigt.

Auf der Ranch arbeitet ein Team von sieben festen Ehrenamtlern mit einigen Aushilfen. Wer selbst ehrenamtlich auf der Monro-Ranch mit anpacken möchte, sollte handfestes Engagement mitbringen.