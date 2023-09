Trickbetrüger in Mönchengladbach Falsche Handwerker bestehlen 88-Jährige

Das ist bereits der vierte bekannt gewordene Fall von „erfolgreichen“ falschen Handwerkern in der Stadt alleine im Monat September: Mit diesem Trick verschafften sich Diebe am 4. September Zutritt zur Wohnung einer 95-Jährigen in Giesenkirchen, am 21. September wurde so eine 82-Jährige aus Gladbach bestohlen, und am 22. September eine 87-Jährige aus Bettrath-Hoven.