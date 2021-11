Corona-Status aus Mönchengladbach (14. November 2021) : Drei weitere Todesfälle und 173 Neuinfektionen

Seit März 2020 wurde das Virus bei 15.404 Menschen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Mönchengladbach Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt in Mönchengladbach weiter. Am Sonntag lag sie bei 182,9, am Freitag noch bei 155,6. Seit Beginn der Pandemie starben in der Stadt 249 Menschen an oder mit Corona.

Aktuell sind 737 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Wochenende (13./14. November) 173 neue positive Nachweise.

Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona wurden gemeldet. Eine Patientin (Jahrgang 1952) mit bekannten Vorerkrankungen starb im Krankenhaus. Eine Bewohnerin und ein Bewohner (Jahrgang 1929 und Jahrgang 1941) starben in einem Neuwerker Pflegeheim. Beide waren Palliativ-Patienten. Seit Beginn der Pandemie sind 249 Menschen gestorben, die das Virus in sich trugen.

Die Mönchengladbacher Krankenhäuser behandeln aktuell 16 Covid-19 Fälle intensivmedizinisch, davon werden sieben Fälle invasiv beatmet. Laut Divi-Intensivregister sind von 80 in der Stadt zur Verfügung stehenden Intensivbetten für Erwachsene noch neun frei.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 15.404 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 14.418 Personen nicht mehr infektiös. Aktuell befinden sich 888 Personen in Quarantäne.

Bei einer mobilen Impfaktion im Karstadt-Gebäude in Rheydt wurden am vergangenen Samstag 686 Menschen geimpft. Obwohl die Wartezeit stellenweise bis zu zwei Stunden betrug, hätten viele das Impfangebot dankbar angenommen, teilte die Stadt mit. Auch zahlreiche Arztpraxen bieten nach wie vor die Impfung an. Eine Übersicht über die mehr als 50 Impfpraxen im Stadtgebiet gibt es auf der Webseite: https://coronaimpfung.nrw/impfzentren/impfregister.

(RP)