Aktion in Mönchengladbach : Aktion Autofasten: Demo für neue Mobilität

Mönchengladbach Der Diözesanrat ruft für Samstag zur Kundgebung auf.

Die Aktion Autofasten im Bistum Aachen zieht am Wochenende durch Mönchengladbach: Am Samstag, 6. April, treffen sich Bürger, die sich für Klimaschutz bewegen wollen, mit Fahrrädern oder anderen Fortbewegungsmitteln um 11 Uhr am Sonnenhausplatz, um dann gemeinsam Richtung Marktplatz Rheydt zu ziehen. Teilnehmer, die sich zu Fuß beteiligen wollen, treffen sich hier um 11.30 Uhr. Gemeinsam zieht der Tross dann zur Kirche St. Josef Hermges, wo es noch einmal eine Abschlusskundgebung geben wird (zirka 12.30 Uhr).

„Wie bewegen wir uns durch unsere Städte? Feinstaub- und Dieseldebatte zeigen, dass diese Frage neu zu klären ist. Die Aktion Autofasten trommelt für eine neue Mobilität, die Alternativen zum persönlichen Pkw bietet“, teilte der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Aachen mit, der hinter der Aktion steht. Die Kundegebung findet am Samstag zeitgleich in Mönchengladbach, Aachen und Düren statt. „Gemeinsam sollen Menschen klimaneutral als Fußgänger, Fahrradfahrer, Inline-Skater, Leute mit Kinderwagen und Tretrollerfahrer durch die Innenstadt ziehen. Damit soll sympathisch gezeigt werden: Eine Alternative ist machbar“, so der Diözesanrat in einer Ankündigung der Aktion.