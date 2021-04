Neue Corona-Testmethode in Mönchengladbach : Zehn Infizierte durch Lolli-Tests erkannt

Mönchengladbach Nur wenige Eltern gaben bislang keine Einverständniserklärung für die neue Testmethode. Ab kommender Woche sollen die Tests auf alle 163 Kita-Einrichtungen im Stadtgebiet ausgeweitet werden.

Am vergangenen Montag wurden in den 38 städtischen Kitas die sogenannten Lolli-Selbsttests eingeführt, die ab dem 21. April flächendeckend auf alle 163 Einrichtungen im Stadtgebiet ausgeweitet werden sollen. Jetzt gibt der Fachbereich Kinder, Jugend und Familien eine erste Bilanz: Demnach haben in der ersten Lolli-Test-Woche zweimal jeweils 2750 Kinder und das Gruppenpersonal den Test angewandt. In der Morgenrunde wurden die neutralen Teststäbchen von den Kindern und dem Personal 30 Sekunden im Mund „gelutscht, gewendet, gekaut“.