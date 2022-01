Öffentlichkeitsfahndung : Mann überfällt Bank in Mönchengladbach-Westend

Ein bewaffneter Mann betrat am Freitag gegen 10.10 Uhr die Bank-Filiale an der Ferdinand-Strahl-Straße. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Mit einer Waffe in der Hand betrat der Täter die Sparkassen-Filiale an der Friedrich-Strahl-Straße. Jetzt fahndet die Polizei mit Bildern nach ihm und überprüft mögliche Zusammenhänge mit weiteren Straftaten.

Freitagmorgen, 28 Januar, gegen 10.10 Uhr: Ein Mann betritt die Sparkassen-Filiale an der Friedrich-Strahl-Straße. Er geht zur Kasse zieht eine silberne Schusswaffe und fordert Geld. Der Räuber bekommt einen vierstelligen Betrag. Er steckt die Scheine in eine mitgebrachte, schwarze Tüte und verschwindet – zunächst einmal spurlos. Denn die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verläuft erfolglos.

Auch dieser Räuber betrat mit einer Schusswaffe in der Hand den Schalterraum und bedrohte damit eine Bankangestellte. Seine Beute verstaute er in einem auffälligen blauen Stoffbeutel. Danach flüchtete er wie der Täter in Westend zu Fuß. Er trug bei dem Überfall eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine blaue Hose, weiße Sneaker und an der rechten Hand einen dunklen Handschuh.