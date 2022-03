Neue Masche in Mönchengladbach : Trickbetrüger tarnen sich als Gemüseverkäufer

Die Betrüger verkaufen Gemüse aus einem Kleibus heraus. Foto: dpa-tmn/Monique Wüstenhagen

Mönchengladbach In Korschenbroich wurde bereits eine Seniorin bestohlen, jetzt wurden die Verdächtigen auch in Mönchengladbach gemeldet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei Mönchengladbach warnt Trickbetrügern, die sich an der Haustür als Obst- und Gemüseverkäufer ausgeben und die zurzeit in Mönchengladbach und Umgebung unterwegs sind.

Drei Männer hatten am Freitag einer 87-Jährigen in Korschenbroich aus einem Fahrzeug heraus Obst und Gemüse verkauft und anschließend die Sachen in ihren Keller getragen. Danach verließen zwei Personen das Haus. Der dritte Mann blieb in der Küche zurück, um zu kassieren. Während die Bewohnerin in einem anderen Zimmer das Geld holte, ließ der Fremde offenbar in der Küche abgelegten Goldschmuck mitgehen.

Die Tätergruppe scheint mit dieser Betrugsmasche auch in Mönchengladbach aktiv zu sein, so die Polizei. Am Dienstag hatten Zeugen die Polizei gerufen, da an der Rolandstraße im Stadtteil Lürrip zwei Frauen aufgefallen waren.

Sie boten ebenfalls an den Haustüren Obst und Gemüse an. Ein Mann machte währenddessen mit seinem Handy Fotos von den Häusern in dem Wohngebiet. Die Beschreibung dieses Mannes stimmt etwa mit der eines Täters in Korschenbroich überein.

Er soll circa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Er habe kurze dunkle oder graue Haare. Die Zeugen in Mönchengladbach beschrieben den Mann außerdem als sehr dick und von osteuropäischem Erscheinungsbild.

Die Obst- und Gemüseverkäuferinnen aus Mönchengladbach sollen so ausgesehen haben: Eine Frau ist ungefähr 30 Jahre alt und hat ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Die dunklen, gewellten und mittellangen Haare habe sie zu einem Zopf gebunden gehabt. Die andere soll 25 bis 30 Jahre alt und schlank sein. Sie habe dunkle, glatte und schulterlange Haare und ebenfalls ein südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Beim Obst- und Gemüsewagen soll es sich in Mönchengladbach um einen Toyota Kleinbus mit Oberhausener Kennzeichen gehandelt haben.

Wer zu diesen Trickbetrügern sachdienliche Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, unter 02161 290 anzurufen.

