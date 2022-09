„Check In Berufswelt“ in Mönchengladbach : So bereiten sich Schüler auf das Arbeitsleben vor

Felix Heinrichs, Werner Müller, Sandra Rysse, Schüler und Jürgen Steinmetz in der Realschule an der Niers. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Bei „Check In Berufswelt“ lernen Jugendliche potenzielle Arbeitgeber und die Betriebsatmosphäre kennen. Schulen, die besonders gut vorbereitet waren, wurden jetzt ausgezeichnet.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

In der Realschule an der Niers wurde nicht nur Bilanz der „Check in Berufswelt 2022“ gezogen, es wurden auch Schulen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise bei der Vorbereitung und Durchführung engagiert haben. Thomas Feldges vom Organisationsbüro der Check in Berufswelt begrüßte die Lehrer und Schüler sowie die Schirmherren der Aktion, Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK, und Oberbürgermeister Felix Heinrich. Thomas Feldges betonte die Bedeutung des Projekts Check In Berufswelt, das die Möglichkeit bietet, den Kontakt zwischen jungen Menschen in der Entscheidungsphase vor ihrer Berufswahl mit möglichen Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben herzustellen und hautnah die Atmosphäre eines Betriebes kennenzulernen aufzunehmen.

Jürgen Steinmetz ließ die letzten drei Jahre Revue passieren, in denen Schüler, Lehrer und das Organisationsbüro der Check In Berufswelt der Pandemie getrotzt hätten und im Jahr 2020 trotz des Lockdowns mit einer digitalen Veranstaltung daran festgehalten hätten. 2021 dann habe es ein hybrides Format geben können. 2022 konnte die Check In Berufswelt wieder wie gewohnt stattfinden. „Das ist der beste Weg für die Orientierung in der Berufswelt“, so Steinmetz zu der Möglichkeit, viele verschiedene Ausbildungsbetriebe an einem Tag zu besuchen und kennenzulernen.

In diesem Jahr, so Steinmetz, nahmen im gesamten IHK-Bereich, also in Viersen, Krefeld, Mönchengladbach und im Rhein-Kreis-Neuss 3771 Schüler und 204 Ausbildungsbetriebe teil. Allein in Mönchengladbach waren es 628 Schüler und 43 Betriebe. „Der Fachkräftemangel und Personalbedarf bliebt eine Herausforderung,“ stellte Steinmetz fest. Die Aktion Check In Berufswelt leiste einen wichtigen, unkomplizierten und niederschwelligen Beitrag für die Berufsorientierung. Den Lehrern dankte Steinmetz für ihr Engagement.

Dass es wichtig sei, nicht nur die Akademisierung voranzutreiben, sondern die Möglichkeiten guter Ausbildungen vorzustellen, betonte auch Felix Heinrichs. Die Initiative Check In Berufswelt biete Orientierung und weite den Horizont der Schüler. Den Unternehmen dankte er dafür, ihre Tore geöffnet zu haben. Steinmetz und er seien in der Firma Effertz Tore mit dabei gewesen. Dort habe er nicht nur die begeisterten Jugendliche gesehen, sondern selbst eine Menge über innovative Techniken beim Bau von Schutztoren gelernt.

Auch die beteiligten jungen Erwachsenen kamen zu Wort und schilderten ihre Erfahrungen: Ares Schöffler von der Gesamtschule Espenstraße lobte die Organisation des Berufswelttags. Er sei in der Sparkasse Mönchengladbach gewesen und gut informiert worden. Noch nicht schlüssig sei er bezüglich der eigenen Berufswahl. Seine Mitschülerin Fiona Wilms informierte sich im Berufsinformationszentrum BIZ, wo sie gut beraten wurde. „Ich habe Einblick in viele verschiedene Bildungswege bekommen“, erzählte sie. Sie tendiert zu einem dualen Studium.

Laylal Osseili und Reza Kouhpayeh besuchen das Weiterbildungskolleg Linker Niederrhein. Osseili konnte nur Gutes über ihre Erfahrungen berichten. „Endlich konnte ich einmal in die Firmen hineingehen und sie erleben“, Sie probiere gerne neue Dinge aus. „Viele von uns wissen nicht, was sie machen sollen, warum nicht ein Praktikum“, fragte sie. Auch sie kann sich vorstellen, ein Praktikum zu absolvieren, um mehr über einen Arbeitgeber zu erfahren. Kouhpayeh interessiert sich für Informatik. „Man hat uns die Maschinen gezeigt, die mit IT zu tun haben.“ Der Berufswelttag habe ihm neue Möglichkeiten erschlossen, in welchen Berufsfeldern Information eingesetzt werde.

Die für besonderes Engagement ausgezeichneten Schulen sind:

Maria-Lenssen-Berufskolleg, Gesamtschule Espenstraße, Gymnasium am Geroweiher, Ganztagshauptschule Heinrich Lersch, Realschule an der Niers, Weiterbildungskolleg Linker Niederrhein Abteilung Mönchengladbach