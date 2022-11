Drei Menschen in Mönchengladbach schwer verletzt : Radfahrerin schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Am Dienstag kam es auf der Erfstraße, der Künkelstraße und der Speicker Straße zu schweren Unfällen. Foto: Shutterstock/OFC Pictures

Mönchengladbach Drei Unfälle mit Zweiradfahrern haben sich am Dienstag in Mönchengladbach ereignet. Alle kollidierten mit Autos. Alle kamen schwer bis sehr schwer verletzt in Krankenhäuser.

In Mönchengladbach sind am Dienstag, 15. November, eine Radfahrerin (36), ein Motorradfahrer (79) und ein Rollerfahrer (48) verunglückt. Am schwersten traf es die Radfahrerin, die laut Polizei um ihr Leben kämpft.

Die 36-Jährige aus Mönchengladbach befuhr gegen 18.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Speicker Straße in Fahrtrichtung Rheydter Straße auf dem für sie rechten Fahrstreifen. In Höhe des dortigen Hotels wechselte sie auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dabei mit dem Pkw Citroen, an dessen Steuer eine 27-jährige Frau aus Straelen saß, die in gleicher Richtung unterwegs war. Das wurde aus der Polizeileitstelle mitgeteilt.

Beim Zusammenstoß stürzte die 36-Jährige und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Sie wurde nach Erstversorgung am Unfallort zunächst einem Mönchengladbacher Krankenhaus zugeführt, von dort aber aufgrund ihrer Verletzungen in eine Unfallklinik in Krefeld verlegt.

Zeugenaussagen zufolge war das Licht am Fahrrad zum Unfallzeitpunkt nicht eingeschaltet.

Der Verkehr wurde am Unfallort für die Dauer der Unfallaufnahme bis 19 Uhr gesperrt und umgeleitet.

Bei einem Unfall auf der Künkelstraße hat ein 79-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Das teilte die Polizei mit.

Soweit bislang bekannt, befuhr eine 28-jährige Autofahrerin mit einem Volkswagen UP um 14.45 Uhr die Künkelstraße in Fahrtrichtung Alsstraße und wollte nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Gleichzeitig war der Motorradfahrer in entgegengesetzter Richtung auf der Künkelstraße unterwegs. Beim Abbiegen kann es zu dem Unfall. Der Motorradfahrer stürzte, verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn nach Erstbehandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Das Motorrad stellten die Polizisten sicher.

Ein ganz ähnlicher Unfall ereignete sich knapp drei Stunden später in Giesenkirchen. Wie aus der Leitstelle der Polizei mitgeteilt wurde, befuhr ein 54 Jahre alter Mönchengladbacher mit seinem Auto die Erftstraße und bog dann in Höhe der Hausnummer 20 nach links auf ein Firmengelände ab. Dabei übersah er einen 48-Jährigen, der ihm auf seinem Roller Piaggio entgegen kam. Beim Zusammenstoß wurde der 48-Jährige ebenfalls so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Roller wurde sichergestellt.

An beiden Fahrzeugen entstand in diesem Fall laut Polizeibericht Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

(RP)