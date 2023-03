Vorläufige Festnahmen in Mönchengladbach Polizei erwischt drei falsche Wasserwerker

Ab dem späten Vormittag hatte die Polizei Hinweise auf Männer bekommen, die sich als Wasserwerker ausgeben und an Türen im Stadtgebiet klingeln. Die Personen hatten nach den Schilderungen angegeben, in die Wohnungen zu müssen, um diese auf Wasserschäden zu überprüfen. In zwei Fällen hätten sich die Täter so Zutritt verschafft. Während der angebliche Wasserwerker anschließend im Bad tätig gewesen sei und die Geschädigten abgelenkt habe, seien andere Personen unbemerkt in die Wohnungen gelangt. In mindestens einem Fall hätten die Verdächtigen dabei unter anderem Schmuck gestohlen.