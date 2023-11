Schon wieder Trickbetrüger in Mönchengadbach Falsche Wasserwerker setzen Seniorinnen unter Druck

Gegen 12.30 Uhr hatte es bei der 85-Jährigen aus Giesenkirchen an der Wohnungstür geklingelt. Ein Mann habe dort gestanden und ihr erklärt, er käme von den Wasserwerken und müsse die Wasserleitungen in der Wohnung kontrollieren. Die Seniorin war skeptisch und weigerte sich zunächst, den Mann hereinzulassen. Da dieser aber so „penetrant" gewesen sei, habe sie schließlich nachgegeben und sei mit ihm ins Badezimmer gegangen. Nach Aufforderung drehte sie das Wasser in der Duschkabine auf und hielt die Brause dabei fest. Obwohl die Frau ihn aufforderte, dies zu unterlassen, schloss der Mann immer wieder die Badezimmertür. Nach kurzer Zeit verließ er die Wohnung, und die 85-Jährige stellte fest, dass Geld sowie diverser Schmuck entwendet wurden.