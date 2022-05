Bildung in Mönchengladbach : Erster alevitischer Unterricht am Gymnasium

Raci Arslan unterrichtet am Hugo-Junkers-Gymnasium alevitische Religion. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Alevitische Kinder und Jugendliche aus Schulen in ganz Mönchengladbach erhalten jetzt erstmals alevitischen Religionsunterricht am Hugo-Junkers-Gymnasium. So können sie die Werte und Grundlagen ihrer Religion kennenlernen und anderen erklären.