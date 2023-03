Wohnungsdurchsuchung in Mönchengladbach Drogendealer (50) in seiner Wohnung festgenommen

Die Polizei hat am Dienstag, 28. März, einen 50-jährigen Mann in seiner Wohnung an der Marktfeldstraße wegen Drogenhandels vorläufig festgenommen. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten unter anderem über 100 Gramm Heroin, eine geringe Menge Kokain und einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag sicher. Bei dem Geld besteht der Verdacht, dass es aus Drogengeschäften stammt, teilte die Polizei mit.