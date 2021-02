Einsätze für die Polizei in Mönchengladbach : Schmierereien in Rheydt und im Volksgarten

Mönchengladbach In Rheydt wurden Davidstrene auf das Gebäude einer freien Glaubensgemeinschaft gekritzelt. Um im Volksgarten besprühten Corona-Leugner Baumstämme und Parkbänke. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei ist am Wochenende auf Farbschmierereien in Rheydt und im Volksgarten hingewiesen worden. An einem Gebäude einer freien Kirchengemeinde an der Nordstraße wurden etwa acht Zentimeter große Davidsterne auf Fensterrahmen gekritzelt, außerdem die Aufschrift „Nein zu Sekten“. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem wurde der Staatsschutz informiert.