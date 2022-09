Polizei Mönchengladbach warnt: : Betrüger schockieren mit schlimmen Enkel-Schicksalen

Betrüger suchen sich wieder verstärkt Opfer aus Mönchengladbach. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Die Täter meldeten sich bei drei Mönchengladbacher Senioren. In einem Fall gaben sie sich als Arzt aus Griechenland aus, in einem anderen Fäll als Polizeibeamter.

Trickbetrüger versuchten bei drei Senioren aus Mönchengladbach Geld zu ergaunern. In einem Fall hätte dies beinahe geklappt.

Eine 72-jährige Frau aus dem Stadtteil Schmölderpark hatte am Dienstag, 20. September, gegen 14.10 Uhr einen Anruf mit unterdrückter Nummer auf ihrem Festnetzanschluss erhalten. Als sie den Hörer abnahm, meldete sich am anderen Ende eine weinerliche, weibliche Stimme, die davon sprach einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Da die Frau sie als Oma ansprach, ging die 72-Jährige sofort davon aus, dass es sich um ihre Enkelin handeln müsse. Die fremde Frau am Telefon übergab das Gespräch an einen angeblichen Polizeibeamten, der der Seniorin erklärte, bei dem Unfall sei eine schwangere Frau tödlich verletzt worden. Ihre Enkelin müsse nun als Verursacherin ins Gefängnis, es sei denn die Seniorin könne eine Kaution in Höhe eines fünfstelligen Geldbetrages zu einem vereinbarten Ort bringen.

Der angebliche Polizeibeamte und die 72-Jährige verblieben so, dass diese nun zu ihrer Bank fahren solle, um die Summe abzuheben. Außerdem gab sie dem Mann ihre Handynummer, damit sie während der Fahrt weiterhin in Kontakt bleiben können. Die Frau hob das Geld ab und wollte sich dann zum vereinbarten Ort für die Übergabe begeben. Als sie sich allerdings weigerte, das Geld an eine ihr unbekannte Person zu übergeben, kam es zu einer kurzen Diskussion am Telefon und das Gespräch wurde seitens der Betrüger beendet.

Die Seniorin rief ihren Sohn an, der ihr mitteilte, dass es ihrer Enkelin gut gehen würde und diese an keinem Verkehrsunfall beteiligt war. Damit fiel der Betrug auf und es blieb beim Versuch.

Ein 84-Jähriger aus Odenkirchen und ein 66-Jähriger aus Wickrathberg haben am Mittwoch, 21. September, richtig reagiert, als Betrüger per Telefon versucht haben, sie um ihr Erspartes zu bringen. Der 84-jährige Mann hatte gegen 11.30 Uhr einen Anruf von einer anonymen Nummer erhalten. Am anderen Ende meldete sich ein Mann, der sich als sein Enkel ausgab und ihm erklärte, er sei wegen einer Corona-Infektion im Universitätsklinikum Düsseldorf. Aufgrund der Schwere der Krankheit benötige er besondere Medikamente, für die er einen fünfstelligen Geldbetrag aufbringen müsse. Der 84-Jährige sagte, er müsse erst mit seiner Frau besprechen, ob sie ihn finanziell unterstützen können. Damit gab sich der Anrufer erst einmal zufrieden und kündigte an, später noch einmal anrufen zu wollen. In der Zwischenzeit kontaktierte der Senior seine Tochter, die ihm versicherte, dass es seinem Enkel gut geht. So flog der Betrugsversuch auf. Der 84-Jährige erhielt auch keinen weiteren Anruf.

Ein 66-Jähriger erhielt am selben Tag gegen 13.30 Uhr einen ähnlichen Anruf. Am Telefon war ein angeblichen Arzt aus Griechenland. Dieser teilte dem Mann mit, dass sein Enkel im Urlaub schwer erkrankt sei und nun einen fünfstelligen Geldbetrag benötige, um eine lebenswichtige Infusion erhalten zu können. Der 66-Jährige war misstrauisch und legte auf. Tatsächlich befindet sich die Familie aktuell im Urlaub, und so hielt der Mann Rücksprache mit seiner Tochter, ob es seinem Enkel wirklich schlecht gehe. Sie konnte den Betrüger entlarven und versicherte ihrem Vater, dass im Urlaub alles in Ordnung sei.

Die Polizei Mönchengladbach warnt: „Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Außerdem bittet die Polizei um Ihre Mithilfe: „Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.“

(RP)