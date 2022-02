Polizei Mönchengladbach ermittelt : 51-Jähriger wird bei Angriff mit Messer verletzt

Mönchengladbach Der Mann war auf dem Weg zu einem Kiosk, als er auf zwei Fremde traf. Einer schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Zwei Männer haben am Sonntag versucht, einen 51-Jährigen an der Lüpertzender Straße zu berauben. Das Opfer wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 51-Jährige unter anderem eine Schnittverletzung an der Hand.